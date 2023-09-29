На Западе начали обсуждение мирного решения конфликта на Украине

В своем интервью газете Le Figaro в середине августа Саркози призвал к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Он также отметил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины – быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз. Но вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что нерешенные территориальные вопросы не помешают интеграции Киева в Европейский союз (ЕС). Как отметила Стефанишина, не было ни одного момента, когда у Киева были "какие-либо дискуссии на эту тему в контексте вступления Украины в ЕС".