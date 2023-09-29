На Украине в четырех областях на востоке  объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в четырех областях на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.

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Сирены включили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. Ранее в Киеве произошел взрыв.

Также 28 сентября украинское издание издание "Зеркало недели" сообщало, что на Украине произошла серия взрывов в Николаевской и Одесской областях. Отмечалось, что в этих регионах действовала воздушная тревога.