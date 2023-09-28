В Чехии назвали Россию главной угрозой для страны

В новой оборонной стратегии Чехии главной угрозой для страны значится Россия. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

«Новая оборонная стратегия определяет Россию как самую серьезную угрозу для Чехии. В случае конфликта, согласно документу, необходимо учитывать, что республика станет важной транспортной артерией для союзных войск», — говорится в тексте.

Стратегия уже прошла одобрение в Совбезе Чехии и ожидает решения правительства.

Также документ учитывает конфликт на Украине, который согласно тексту, «подтвердил необходимость членства Чехии в НАТО».

«Главной задачей оборонной политики республики является подготовка к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, обладающим ядерным оружием», — гласит стратегия.