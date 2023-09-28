В Чехии назвали Россию главной угрозой для страны

В Чехии назвали РФ главной угрозой для страны
В новой оборонной стратегии Чехии главной угрозой для страны значится Россия. Об этом сообщает Seznam Zprávy.
«Новая оборонная стратегия определяет Россию как самую серьезную угрозу для Чехии. В случае конфликта, согласно документу, необходимо учитывать, что республика станет важной транспортной артерией для союзных войск», — говорится в тексте.
Стратегия уже прошла одобрение в Совбезе Чехии и ожидает решения правительства.
Также документ учитывает конфликт на Украине, который согласно тексту, «подтвердил необходимость членства Чехии в НАТО».
«Главной задачей оборонной политики республики является подготовка к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, обладающим ядерным оружием», — гласит стратегия.
В связи с этим документ призывает власти Чехии создать хорошо оснащенные и обученные ВС и подготовить территорию страны к возможной переброске большого количества союзных войск.