Чехия назвала Россию главной угрозой

Предполагается, что в случае конфликта Чехия «станет важной транспортной артерией для союзных войск». В октябре этот документ должен пройти согласование в чешском правительстве. Он учитывает военный конфликт на Украине, который, как считает Прага, только подтвердил важность членства страны в НАТО.