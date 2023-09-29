Чехия назвала Россию главной угрозой
Совбез республики одобрил проект новой оборонной стратегии, в которой основным врагом выведена Москва.
Предполагается, что в случае конфликта Чехия «станет важной транспортной артерией для союзных войск». В октябре этот документ должен пройти согласование в чешском правительстве. Он учитывает военный конфликт на Украине, который, как считает Прага, только подтвердил важность членства страны в НАТО.
Альянс, по мнению чешских властей, призван «сдерживать противника от нападения и защищать от возможной агрессии».
«Вероятность военного нападения на Чехию или одну из стран НАТО и Евросоюза является самой высокой с момента окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьёзную угрозу безопасности Чехии и её союзников в долгосрочной перспективе», — говорится в стратегии.