Во Франции назвали Крым русским по праву
Жители Крыма не считают себя угнетенными после присоединения к России, заметил депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад. Об этом пишут «Известия».
«Я лично уверен, что Крым — это русская территория по праву», — подчеркнул Шопрад.
Парламентарий пояснил, что на полуострове живет много русских, они желают быть с Россией. Он добавил, что побывал в 2014 году на полуострове во время референдума, изучил ситуацию на месте.
По его словам, значительное большинство высказалось за присоединение к России. Он уточнил, что против были только немногочисленные нацменьшинства.
Крымчане в целом «ощущают себя русскими, а не под русскими», констатировал Шопрад.
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