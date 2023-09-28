Во Франции назвали Крым русским по праву

Жители Крыма не считают себя угнетенными после присоединения к России, заметил депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад. Об этом пишут «Известия».

«Я лично уверен, что Крым — это русская территория по праву», — подчеркнул Шопрад.

Парламентарий пояснил, что на полуострове живет много русских, они желают быть с Россией. Он добавил, что побывал в 2014 году на полуострове во время референдума, изучил ситуацию на месте.

По его словам, значительное большинство высказалось за присоединение к России. Он уточнил, что против были только немногочисленные нацменьшинства.