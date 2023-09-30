Экс-советник Генштаба Армении призвал забрать у России Сочи, Крым и Армавир

Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха.

«И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», — заявил Владимир Погосян в эфире youtube-канала Noyan Tapan TV.

Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя день боев республика объявила о капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ, по которому республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. После этого она войдет в состав Азербайджана.