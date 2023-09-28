Хейли раскритиковала Рамасвами за пристрастие к TikTok

В Калифорнии прошли вторые президентские дебаты Республиканской партии. В них приняли участие семь кандидатов, в том числе предприниматель Вивек Рамасвами и бывший губернатор Южной Каролины Хейли. Об этом пишет обозреватель Тухи тен Махапатра в статье для Hindustan Times.

Автор статьи отметил, что дебаты были жаркими и напряженными, претенденты не жалели друг друга, позволяли себе крайне резкие высказывания.

По его данным, один из самых «пламенных диалогов» произошел между Хейли и Рамасвами. Он добавил, что они поспорили по вопросу TikTok и Китая.

Рамасвами, заметил обозреватель, недавно завел аккаунт в популярной соцсети. Вместе с тем, он отчаянно защищал свое решение, приводил различные аргументы. В частности, заявил о том, что Республиканская партия сможет охватить в TikTok «следующее поколение молодых американцев там, где они есть».

Хейли не приняла аргументы оппонента. Она раскритиковала его за поддержку платформы, которая, по ее словам, является опасной и вредной для национальной безопасности США. Она также обвинила его в том, что он помогает Китаю производить лекарства и в незнании политики.

«Каждый раз, когда я вас [Рамасвами] слышу, я чувствую себя немного глупее», — констатировала претендентка на пост президента США.

По ее мнению, власти КНР используют TikTok для сбора персональных данных американцев. Она сказала, что Китай точно знает, что делает, и что Рамасвами делает страну более уязвимой.