В Европарламенте прокомментировали скандал с эсэсовцем в Канаде
В настоящее время происходит уничтожение исторических барьеров ради поддержки нарратива, который выстраивает Владимир Зеленский. Об этом в соцести X написал депутат Европапламента от Франции Тьерри Мариани.
Так он прокомментировал скандал с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Канаде. Депутат подчеркнул, что извинений, которые принес канадский премьер-министр Джастин Трюдо, недостаточно.
«Все исторические плотины прорываются в этот момент, чтобы содействовать нарративу Зеленского и Украины», — заявил он.
Как отметил Мариани, в Канаде всем известны причины эмиграции участников дивизии СС «Галичина» после Великой Отечественной войны.
Ранее Трюдо принес извинения за чествование Хунки в парламенте страны. Он назвал его присутствие ужасной ошибкой, напомнив, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.