В настоящее время происходит уничтожение исторических барьеров ради поддержки нарратива, который выстраивает Владимир Зеленский. Об этом в соцести X написал депутат Европапламента от Франции Тьерри Мариани.

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Так он прокомментировал скандал с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Канаде. Депутат подчеркнул, что извинений, которые принес канадский премьер-министр Джастин Трюдо, недостаточно.

«Все исторические плотины прорываются в этот момент, чтобы содействовать нарративу Зеленского и Украины», — заявил он.

Как отметил Мариани, в Канаде всем известны причины эмиграции участников дивизии СС «Галичина» после Великой Отечественной войны.