В США коллекционные банки пива с фото Трампа из тюрьмы побили рекорды продаж

Пивной бренд утверждает, что заработал 500 тысяч долларов за 12 часов после выпуска банки с фотографией бывшего президента США Дональда Трампа . На ней политик изображен с грозным выражением лица во время короткого пребывания в тюрьме Атланты.

Основатель бренда Сет Уэзерс рассказал Fox Business, что "знал, что люди сойдут с ума от этих коллекционных банок, но понятия не имел, что реакция будет такой сумасшедшей". По данным телеканала, Уэзерс, более известный в интернете как "Папа-консерватор", прогнозирует, что продажи пива со снимком Трампа могут превысить 2 миллиона долларов к моменту, когда оно покинет рынок в полночь воскресенья. Он выкупил у фотографа право на использование снимка Трампа, ставшего вирусным в интернете.