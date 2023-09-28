В Канаде закрыли фонд ветерана СС Хунки
Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что канадский Университет Альберты закрыл образовательный фонд имени ветерана СС Ярослава Хунки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что такое решение было принято спустя несколько часов после обращения российского диппредставительства.
«Посольство обнаружило в результате нашей работы, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Мы через наши соцсети обратили внимание руководства университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, как он к этому относится», — рассказал Степанов.
Он также добавил, что университет принёс свои извинения за доставленные неудобства.
«Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной», — добавил Степанов.
Напомним, что 24 сентября Ярослава Хунки пригласили в парламент Канады, когда в нём должен был выступить Владимир Зеленский. Хунки представили как ветерана Второй мировой войны, но позже выяснилось, что на самом деле он является бывшим бойцом дивизии СС «Галиция».