В Канаде закрыли фонд ветерана СС Хунки

«Посольство обнаружило в результате нашей работы, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Мы через наши соцсети обратили внимание руководства университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, как он к этому относится», — рассказал Степанов.