Белоруссия заявила Польше протест из-за нарушения воздушного пространства

«Двадцать восьмого сентября 2023 г. в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский . Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября с.г. воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля», — рассказали в белорусском ведомстве.

Там также добавили, что замалчивание или отрицание инцидента со стороны Польши «будет выглядеть откровенно нелепо». Кроме того, Белоруссия потребовала от Варшавы провести расследование инцидента, после чего уведомить Минск о его результатах.