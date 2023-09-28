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На Украине завели дело на брата замглавы офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против брата замглавы офиса Зеленского Ростислава Шурмы Олега. Его обвиняют в оплате электроэнергии с солнечных электростанций, которые находятся на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

На Украине завели дело на брата замглавы офиса Зеленского
© РИА Новости

По данным агентства, дело зарегистрировали на прошлой неделе, оно касается выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на «оккупированных территориях».

«В производстве фигурируют пять фирм, которыми владеют брат замглавы офиса Зеленского Ростислава Шурмы Олег и приближенные к чиновнику люди», — сообщают украинские СМИ.

Дело расследуют по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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