На Украине завели дело на брата замглавы офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против брата замглавы офиса Зеленского Ростислава Шурмы Олега. Его обвиняют в оплате электроэнергии с солнечных электростанций, которые находятся на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.