В Армении пообещали выделить финансовую помощь переселенцам из Карабаха

Власти Армении пообещали выделить по 100 тысяч драмов (около 250 долларов) каждому вынужденному переселенцу из непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.