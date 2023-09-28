Европа начала готовиться к возвращению Трампа в президенты

Правительства некоторых европейских стран уже начали налаживать контакты с республиканцами в Палате представителей и Сенате в связи с возможной победой экс-президента Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет Politico в статье под названием «Сможет ли Европа пережить Трампа 2.0?».

«Правительства некоторых европейских стран пытаются наладить контакты с республиканскими коллегами. Дипломаты из трех стран ЕС сообщили, что их сотрудники в Вашингтоне активизировали работу с республиканскими чиновниками в Палате представителей и Сенате на всех уровнях», — сказано в статье.

Сообщается, что один из них отметил параллельные дипломатические усилия, такие как поездка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Техас в мае, как пример того, что Лондон также готовится к возможному возвращению Трампа.

При этом, как отметил автор статьи со ссылкой на высокопоставленного чиновника, чтобы подготовиться к возвращению Трампа, федеральное правительство Германии должно в срочном порядке совместно со своими европейскими партнерами разработать независимую оборонную политику. Однако пока такой инициативы в правительстве не наблюдается.