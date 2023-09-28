Блинкен назвал РФ и КНР разными по природе вызовами Западу

"Они очень разные по природе", - заявил глава внешнеполитического ведомства США, отвечая в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic на вопрос о том, кто - Россия или Китай - является сейчас "большей угрозой американским и западным демократическим ценностям". "Китай по военному потенциалу, экономическому потенциалу, <...> дипломатическому потенциалу <...>, разумеется, обладает намного большими способностями, чем Россия, чтобы пытаться придавать облик международной системе. Думаю, они хотят мирового порядка. Однако мировой порядок, к которому они стремятся, глубоко нелиберальный по сути. Наш - либеральный <...>", - полагает Блинкен.