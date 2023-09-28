Немецкая ведущая не смогла сдержать смех, когда прочитала новость о Шольце
Немецкая ведущая передачи Tagesschau (телеканал ARD) Сюзанна Даубнер трижды перечитывала новость про канцлера Германии Олафа Шольца из-за внезапного приступа неконтролируемого смеха. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает газета Bild.
— Слава богу, я смогла восстановить самообладание, — рассказала ведущая.
Даубнер уже много лет ведет новостную передачу Tagesschau на телеканале ARD. Так, в среду утром, когда ей передали слово от коллег из развлекательного Morgenmagazin, женщина приветственно рассмеялась, однако после этого несколько раз попыталась сдержать уже непроизвольный смех.
В этот момент ведущая новостей собиралась было рассказать о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности, но на словах «канцлер Шольц встречается с...» снова засмеялась и извинилась перед слушателями. Продолжить передачу Даубнер удалось только с третьей попытки.
Отрывок новостей был опубликован на странице Tagesschau в Facebook*. Многие пользователи выразили солидарность ведущей, отметив, что и сами во время просмотра стали смеяться.
Незадолго до этого жители Германии выразили недовольство, освистав канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел страны Анналену Бербок из-за проблем, который появились после оказания помощи Украине.
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