Канадский университет вернет пожертвование от семьи украинского эсэсовца

Альбертский университет Канады вернул пожертвование, полученное от семьи ветерана СС Ярослава Хунки, которого 24 сентября пригласили на выступление Владимира Зеленского перед канадским парламентом. Об этом сообщает телеканал CBC.

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Отмечается, что семья Хунки пожертвовала в пользу канадского института украинских исследований 30 тысяч канадских долларов, что примерно равно 22 тысячам долларов США.

«Университет признает причиненный непреднамеренный вред и сожалеет об этом. <...> Я хочу выразить нашу приверженность борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении», — заявил вице-президент университета.