Более половины опрошенного населения Грузии хочет помилования Саакашвили

Оппозиция не раз призывала Зурабишвили помиловать Саакашвили, однако президент апеллирует к тому, что против него заведено несколько уголовных дел и в случае помилования по тем делам, по которым вынесен приговор, власти могут арестовать его на основании подозрения в других преступлениях. Также, как она заявляла ранее, освобождение Саакашвили может вызвать в обществе негативную реакцию.