Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в истерике, так как Вашингтон хочет заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение. Об этом заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.

«Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, что Зеленский находится в заложниках у западных лидеров, которые контролируют каждое его действие.

Крук считает, что Зеленский боится не переизбраться на второй срок из-за растущего недовольства в стране, так как многие граждане Украины винят его в высоком уровне коррупции, передает РИА «Новости».