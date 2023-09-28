В США заявили об истерике Зеленского из-за выборов на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в истерике, так как Вашингтон хочет заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение. Об этом заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.
«Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, что Зеленский находится в заложниках у западных лидеров, которые контролируют каждое его действие.
Крук считает, что Зеленский боится не переизбраться на второй срок из-за растущего недовольства в стране, так как многие граждане Украины винят его в высоком уровне коррупции, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после выступления Зеленского между Украиной и Западом зарождается вражда.