В США начались первые слушания по импичменту Байдену

В палате представителей Конгресса США, возглавляемой республиканцами, в четверг, 28 сентября, начались первые слушания по делу об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену Об этом пишет New York Post.

Слушания проходят в Комитете по надзору Палаты представителей.

«Было собрано множество доказательств того, что Джо Байден [в 2009-2017 годах] злоупотреблял должностью [вице-президента] ради обогащения семьи», — подчеркнул председатель комитета по надзору Джеймс Комер.

Байден на протяжении многих лет лгал о том, что не знал о коррупционных схемах семьи, заявлял о том, что не принимал в них участия, отметил конгрессмен.

В комитете также пояснили, что намереваются запросить личные и деловые банковские записи родственников президента.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что расследование необоснованно.

Напомним, что впервые в истории США ведутся расследования в отношении как действующего, так и бывшего президентов страны. Джо Байдена и Дональда Трампа обвиняют в тяжелых преступлениях, им может грозить пожизненное заключение.