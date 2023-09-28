Обвиняемые в торговле людьми братья Тейт смогут покинуть Бухарест

Апелляционная палата суда Бухареста постановила, что бывшие кикбоксеры из Великобритании братья Эндрю и Тристан Тейт, которых обвинили в торговле людьми в Румынии, смогут покинуть территорию румынской столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом обвиняемые не смогут выехать за пределы Румынии. Ранее братья Тейт находились под домашним арестом, но новое решение суда переводит их под судебный контроль на 60 суток.

«Суд сохраняет меру судебного контроля в отношении подсудимых Тейта III Эмори Эндрю и Тейта Тристана до новой проверки меры пресечения, но не позднее 60 суток. Постановил заменить для подсудимых обязательство не покидать город Бухарест и уезд Илфов обязательством ответчиков не покидать территорию Румынии», — сказано в сообщении суда.

Отмечается, что сами обвиняемые просили суд разрешить им покинуть Румынию, но их запрос был отклонён.