Си Цзиньпин заверил в неизбежности воссоединения Китая с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Китая и Тайваня неизбежно исторически. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы должны придерживаться принципа «одного Китая» и «Консенсуса 1992 года», способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, углублять интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива, защищать фундаментальные интересы китайской нации и продвигать благополучие соотечественников с обоих берегов пролива», — сказал китайский лидер.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что визит главы министерства иностранных дел КНР Ван И в Россию направлен на содействие развитию двусторонних отношений и обмен мнениями по вопросам безопасности двух стран.

До этого стало известно, что министр иностранных дел КНР Ван И совершит четырехдневную рабочую поездку в Россию, в ходе которой встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.