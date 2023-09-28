Блинкен: НАТО никогда не претендовала на территорию РФ
НАТО никогда не имела планов «ни на дюйм» российской территории, функции альянса остаются только оборонительными. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «РИА Новости».
«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», — приводятся в материале его слова.
Также Блинкен сообщил, что большинство конгрессменов США поддерживают выделение новой финансовой помощи на нужны Украины, несмотря на «громко звучащие отдельные голоса».
Напомним, что в России на протяжении последних лет не раз выражали обеспокоенность по поводу наращивания сил НАТО в Европе, беспрецедентной активности у западных границ и расширения альянса. Все это в организации объясняли «сдерживанием агрессии РФ». В Москве на это отмечали, что никому не угрожают, но действия НАТО не станут отставлять без ответа.