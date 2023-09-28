Блинкен: НАТО никогда не претендовала на территорию РФ

«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», — приводятся в материале его слова.

Напомним, что в России на протяжении последних лет не раз выражали обеспокоенность по поводу наращивания сил НАТО в Европе, беспрецедентной активности у западных границ и расширения альянса. Все это в организации объясняли «сдерживанием агрессии РФ». В Москве на это отмечали, что никому не угрожают, но действия НАТО не станут отставлять без ответа.