В США назвали Байдена умственно неполноценным

«В Америке сейчас царит эпоха беспорядка, и все из-за движения прогрессистов. Я считаю, что президент Байден умственно неполноценный. Он не понимает, что он делает изо дня в день, и это видно по тому, как он ведет себя на публике», — сказал телеведущий.