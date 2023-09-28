Президент Финляндии ожидает проблем на границе с Россией

«Мы были бы рады, если бы Финляндия приняла участие в передовом присутствии, то есть в бригадах НАТО, которые сейчас создаются во всех странах Балтии. Конечно, речь идет об оборонном планировании НАТО, но если участие Финляндии возможно, мы были бы рады, если бы это произошло», — добавил Ринкевич.