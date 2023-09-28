Президент Финляндии ожидает проблем на границе с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в будущем его страна может столкнуться со сложностями на границе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Ниинисте сделал на совместном пресс-брифинге с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
«Несомненно, в будущем мы столкнемся с трудностями. Это очевидно», — заявил он.
Президент Финляндии также добавил, что в данный момент власти работают над «максимизацией» безопасности страны.
«В этих условиях мы делаем все, что можем, и это очень много. Сдерживание, обеспечиваемое защитой НАТО, имеет важное значение. Это замечено и в России», — добавил Ниинисте.
В свою очередь президент Латвии выразил надежду, что Финляндия разместит свои войска на территории стран Балтии.
«Мы были бы рады, если бы Финляндия приняла участие в передовом присутствии, то есть в бригадах НАТО, которые сейчас создаются во всех странах Балтии. Конечно, речь идет об оборонном планировании НАТО, но если участие Финляндии возможно, мы были бы рады, если бы это произошло», — добавил Ринкевич.
Ранее в Финляндии усилили контроль границы с Норвегией для остановки транзита авто из России.