В США планируют направить активы РФ на восстановление Украины

Власти США думают над тем, как использовать замороженные российские актив на $8 млрд. Об этом пишет Financial Times.

В Евросоюзе и Японии находятся в настоящее время российские суверенные активы на $8 млрд, уточнила спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.

По ее мнению, с «нравственной и моральной точки зрения», эти деньги следует направить на восстановление Украины.

Прицкер пояснила, что если с точки зрения морали все ясно, то с юридической возникли проблемы. Она добавила, что специалисты работают над тем, чтобы найти юридические основания для отъема и использования российских денег.

Напомним, что западные страны после начала спецоперации заморозили активы Банка России и других кредитных организаций, а также активы и счета бизнесменов. Общая стоимость активов составила свыше $300 млрд.

Для поиска средств и активов США и ЕС создали специальные комиссии, привлекли экспертов. В 2022-2023 годах им удалось обнаружить малую часть денежных средств. Остальные деньги пока обнаружить не удается.

Предполагается, что денежные средства, а также средства от продажи конфискованной недвижимости будут направлены Киеву.