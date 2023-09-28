СМИ: США и Китай обсуждают подготовку к встрече Байдена и Си Цзиньпина

Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки планируются визиты в США министра иностранных дел Китая Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Ван И может посетить США уже в октябре.