Евросоюз продлил на год механизм предоставления убежища гражданам Украины

Европейский союз (ЕС) пролонгировал механизм предоставления убежища гражданам Украины еще на один год — до марта 2025 года. Об этом сказано в официальном заявлении Совета ЕС.
«Чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 млн украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от <...> [конфликта на Украине], с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года», - отмечается в нем.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен пересмотреть правила приостановки действия безвизового режима въезда в ЕС.
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