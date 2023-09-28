Евросоюз продлил на год механизм предоставления убежища гражданам Украины

«Чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 млн украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от <...> [конфликта на Украине], с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года», - отмечается в нем.