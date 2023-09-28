СМИ: Баку желает задержать сотни армян Карабаха
Азербайджан составил подробный список лиц, которых считает преступниками. В него вошли сотни армян из Нагорного Карабаха (НКР), пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«У Азербайджана есть список из «пары сотен» армян в Карабахе, которых хотят задержать по обвинениям в различных преступлениях», — отметил источник.
Напомним, что 19-20 сентября азербайджанские военные провели военную операцию против НКР и вынудили руководство непризнанной республики капитулировать.
В первые же дни после операции в армянской прессе появились публикации о перечне лиц, которых Баку желает задержать. В него, по предварительным данным, вошли политические и общественные деятели, высокопоставленные военные.
Эксперты полагают, что первоначальный список в дальнейшем был расширен. Предположительно, в него вошли офицеры, которые принимали активное участие в военных действиях на стороне Карабаха в период с 1992 по 2023 год.