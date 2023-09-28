«Пощечина Макрону». Эксперт оценил вывод французских войск из Нигера
Эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал вывод французских военных из Нигера, назвав произошедшее "пощечиной" президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Вывод войск означает дальнейшую потерю влияния и присутствия Франции в Африке - в том регионе, который в стране считали своим "задним двором". Череда переворотов - в Мали, в Нигере, в Буркина Фасо - сопровождалась антифранцузскими выступлениями. И эта потеря влияния болезненна для Франции, потому что в стране полагали, что там, где на протяжении многих десятилетий был французский язык, была французская культура, страна закрепилась всерьез и надолго. Но оказалось, что это не так. Вместе с тем в мире уменьшается влияние Франции, которая претендует на роль средней державы с глобальными интересами. Вывод войск - это, конечно, пощечина Макрону. Многие в мире именно так и воспринимают ситуацию.Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН
Представители французской оппозиции и ряд парламентариев расценивают вывод войск из Нигера как "очередной провал" политики Макрона, отметил собеседник, уточнив, что за годы присутствия в Африке французским силам не удалось в корне переломить ситуацию с борьбой с джихадистами.
"Мы иногда не понимаем масштабы. Достаточно сказать, что даже территория Мали более чем в два раза больше территории Франции. Как может контингент в 1,5 тыс. человек как-то переломить ситуацию? Этого недостаточно для контроля большой территории. Поэтому расчет на то, что французы малыми силами там наведут порядок, не оправдался", — заявил он.
Федоров подчеркнул, что ранее Макрон "пытался организовать африканцев для похода на Нигер и его усмирения".
"Но из этого ничего не получилось, потому что, судя по всему, на переговорный путь с новыми властями Нигера встали американцы. Поэтому Франция оказалась в одиночестве и не смогла как-то раскачать ситуацию, отправив в регион объединенные силы соседних стран. И в Мали, и в Буркина Фасо заявили, что в случае военной интервенции они будут выступать на стороне Нигера. Кроме того, такой важный региональный игрок, как Нигерия, тоже в конце концов отказался от военной интервенции. Все это и заставило Макрона пересмотреть свои воинственные планы и перейти к мирному уходу, к свертыванию сотрудничества с новыми властями Нигера", — сказал эксперт.
Он добавил, что французские власти еще не разработали новую стратегию, связанную с дальнейшими действиями в регионе.
"Думаю, что это не последний удар по престижу Франции ", — заключил Федоров.
24 сентября президент Макрон объявил о выводе французских войск из Нигера к концу года. Он также заявил, что Париж отзывает посла из этой страны. Численность военного контингента Пятой республики в Нигере оценивается в 1,5 тыс. человек. Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя ситуацию, ранее заявила, что Париж выводит войска и дипломатов из Нигера на унизительных условиях.