«Пощечина Макрону». Эксперт оценил вывод французских войск из Нигера

"Но из этого ничего не получилось, потому что, судя по всему, на переговорный путь с новыми властями Нигера встали американцы. Поэтому Франция оказалась в одиночестве и не смогла как-то раскачать ситуацию, отправив в регион объединенные силы соседних стран. И в Мали, и в Буркина Фасо заявили, что в случае военной интервенции они будут выступать на стороне Нигера. Кроме того, такой важный региональный игрок, как Нигерия, тоже в конце концов отказался от военной интервенции. Все это и заставило Макрона пересмотреть свои воинственные планы и перейти к мирному уходу, к свертыванию сотрудничества с новыми властями Нигера", — сказал эксперт.