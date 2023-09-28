В Венгрии заявили, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС

Украина не получит ни копейки из бюджета Евросоюза , пока Венгрии не выплатят причитающиеся ей средства из фондов ЕС. Такое заявление сделал глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, передает «РИА Новости».

«Поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», — сказал Гуйяш.

По его словам, Еврокомиссия злоупотребляет своими полномочиями и «абсурдно и досадно» затягивает выплату причитающихся Венгрии средств из фондов ЕС под надуманными предлогами. Гуйяш указал, что Будапешт получает только новые вопросы от ЕК. На этом фоне он выразил надежду, что это происходит «не потому что деньги потратили на что-то другое и, не дай Бог, отдали стране, не входящей в ЕС».