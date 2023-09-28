Генерал ФСБ объяснил, зачем КНДР вернули американского военного США

Северная Корея поступила правильно, передав властям США американского солдата Трэвиса Кинга, который нелегально проник на территорию страны, заявил NEWS.ru бывший разведчик, генерал майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его словам, Кинг оказался абсолютно бесполезным для властей КНДР, в результате чего солдата депортировали.

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Иногда мы воспринимаем перебежчиков, как идейных борцов, но такая эпоха закончилась. Так что правильно, что КНДР передали этого американского военнослужащего обратно США, потому что толку от него не будет, — сказал он.

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Офицер подчеркнул, что этот американский солдат является «пустейшей персоной», если обратиться к его биографии. Содержание его под стражей в Корее не несет никакого смысла, убежден Михайлов.

По его словам, России и Северная Корея менее цинична в этом плане. В пример он пример случай с отравлением экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которого британские власти сочли бесполезным, и, вместо отправки на Родину, решили отравить, после чего свалили всю вину на Москву.

Яркий пример – Александр Литвиненко, экс-сотрудник ФСБ, который бежал в Лондон. От него за рубежом толку не было, они его отравили и свалили всю вину на Россию, — резюмировал он.

CNN ранее писал, что морпех должен был быть отстранен от службы за нападение на сослуживца. Кинга выпустили из-под стражи, после чего его отвезли в аэропорт и сопроводили до таможни. Однако вместо того чтобы сесть в самолет, он покинул аэропорт и позже присоединился к экскурсии по корейской пограничной деревне Панмунджом, откуда сбежал через границу в КНДР.

Ранее сообщалось, что американский военный перешел демаркационную границу двух Корей и оказался в КНДР. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американский военнослужащий на тот момент мог находиться под стражей в Северной Корее.