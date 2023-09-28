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В Стамбуле произошел мощный взрыв

В Стамбуле в многоквартирном доме произошел взрыв. Погибли 2 человека, четверо получили ранения, пишет Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Шириневлер. По предварительным данным, взорвался газ. Кроме того, эксперты выдвинули версию, что причиной катастрофы стали сварочные работы.

В результате взрыва на складе в Ташкенте погиб подросток

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Им удалось оперативно локализовать пожар.

Губернатор Стамбула Давут Гюль уточнил, что «это был взрыв природного газа на 5-м этаже здания».

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