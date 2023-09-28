В Стамбуле произошел мощный взрыв
В Стамбуле в многоквартирном доме произошел взрыв. Погибли 2 человека, четверо получили ранения, пишет Hurriyet.
Инцидент произошел в районе Шириневлер. По предварительным данным, взорвался газ. Кроме того, эксперты выдвинули версию, что причиной катастрофы стали сварочные работы.
На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Им удалось оперативно локализовать пожар.
Губернатор Стамбула Давут Гюль уточнил, что «это был взрыв природного газа на 5-м этаже здания».
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