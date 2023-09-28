В Стамбуле произошел мощный взрыв

В Стамбуле в многоквартирном доме произошел взрыв. Погибли 2 человека, четверо получили ранения, пишет Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Шириневлер. По предварительным данным, взорвался газ. Кроме того, эксперты выдвинули версию, что причиной катастрофы стали сварочные работы.