Оппозиция Армении раскритиковала ратификацию Римского статута МУС

«Предполагать, что присоединение к этому суду может быть использовано для защиты интересов Армении — очевидная политическая близорукость... Ни Азербайджан, ни Турция даже не подписали Римский статут, более чем очевидно, что они не будут сотрудничать с МУС. <...> Поэтому присоединение к МУС практически не может служить интересам Армении. В то же время ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям», — считают в Республиканской партии.