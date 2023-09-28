Оппозиция Армении раскритиковала ратификацию Римского статута МУС
Парламентская оппозиция Армении выступила с критикой в сторону возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Ереваном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения в социальных сетях фракций «Армения» и Республиканской партии.
«Считаем ратификацию Римского статута по представленной процедуре антиконституционной и полагаем, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе», — заявили представители фракции «Армения».
Члены фракции также подчеркнули, что при принятии подобного решения необходимо учитывать все риски и возможные последствия.
В Республиканской партии к этому добавили, что ратификация Римского статута МУС может иметь непредсказуемые последствия для страны.
«Предполагать, что присоединение к этому суду может быть использовано для защиты интересов Армении — очевидная политическая близорукость... Ни Азербайджан, ни Турция даже не подписали Римский статут, более чем очевидно, что они не будут сотрудничать с МУС. <...> Поэтому присоединение к МУС практически не может служить интересам Армении. В то же время ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям», — считают в Республиканской партии.
Ранее парламентская комиссия Армении заявила о рассмотрении вопроса ратификации Римского статута МУС.