Звезда турецких сериалов погибла на следующий день после 44-летия

27 сентября ушла из жизни популярная турецкая телеактриса и актриса театра Седа Феттахоглу. Накануне ей исполнилось 44 года.

© Российская Газета

Как передает только что Sabah, тело Седы было обнаружено в одном из стамбульских парков. Инцидент рассматривается как самоубийство.

Полиция прибыла на место после звонка невольного очевидца - прогуливавшегося по парку студента вуза.

Седа Феттахоглу родилась в Трабзоне. В 2022-м стала выпускницей театрального факультета Билькентского университета в Анкаре. На экранах дебютировала еще в 2002-м.