Звезда турецких сериалов погибла на следующий день после 44-летия

Звезда турецких сериалов покончила с собой на следующий день после 44-летия
27 сентября ушла из жизни популярная турецкая телеактриса и актриса театра Седа Феттахоглу. Накануне ей исполнилось 44 года.
Как передает только что Sabah, тело Седы было обнаружено в одном из стамбульских парков. Инцидент рассматривается как самоубийство.
Полиция прибыла на место после звонка невольного очевидца - прогуливавшегося по парку студента вуза.
Седа Феттахоглу родилась в Трабзоне. В 2022-м стала выпускницей театрального факультета Билькентского университета в Анкаре. На экранах дебютировала еще в 2002-м.
На счету - сериалы "Пусть дети не слышат", где она сыграла Султан, "Материнская магия", "Жена прокурора", "Ложный мир", другие.