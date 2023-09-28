Блинкен допустил возможность встречи президентов России и США

"Никогда не говори никогда. В конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно", - заявил глава американской дипломатии, отвечая в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic на вопрос о том, возможно ли фактическое восстановление отношений США с Россией и новая личная встреча Путина и Байдена.