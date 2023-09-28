Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил встречу высшего руководства России и США. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили Блинкена рассказать о взаимоотношениях России и США. В частности, они задали вопрос о том, возможна ли в дальнейшем встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

«Никогда не говори никогда», — подчеркнул госсекретарь.

В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, западные лидеры говорили о полной изоляции России, называли РФ страной-изгоем.

В 2023 году в ряде стран прошли международные саммиты, конференции, симпозиумы. Российские делегации принимали в них активное участие, заключали договора и контракты, проводили переговоры с лидерами стран Азии, Африки, Латинской Америки.