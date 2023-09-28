В Великобритании спилили "дерево Робин Гуда"

В ночь на 28 сентября одно из самых известных деревьев в Великобритании было срублено неизвестными, которые проникли на территорию национального парка Нортумберленд. Об этом сообщается на сайте парка.

Огромный платан в парке Нортумберленд получил название Сикамор-Гэп или «Дерево Робин Гуда» — он стал популярным после того, как «снялся» в знаменитом британском фильме «Робин Гуд: Принц воров» 1991 года. С тех пор платан считался одним из самых популярных и часто фотографируемых деревьев в стране.

«Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, знаменитое дерево в Сикамор-Гэп рухнуло ночью. У нас есть основания полагать, что его срубили намеренно», — сказано в сообщении парка.

Отмечается, что полиция графства Нортумберленд начала расследование обстоятельств дела. Посетителей национального парка Нортумберленд попросили воздержаться от посещения места, где росло знаменитое дерево, чтобы не мешать следствию.