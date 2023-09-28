Около 60% жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Около 60% жителей Молдавии недовольны курсом развития страны, считая, что она идет в неверном направлении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соцопрос Института маркетинга и социологических опросов республики.
В исследовании приняли участие 822 респондентов из 72 населенных пунктов Молдавии. Опрос проводился с 2 по 24 сентября 2023 года. Граждан Молдавии попросили оценить верность нынешнего направления развития страны.
Таковым его посчитали 34% (в мае 33%), а недовольны им оказались 58% (ранее 60%). Не смогли ответить на вопрос 8% респондентов (7% до этого). Максимальная погрешность составляет около 3,4%.
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