Президент Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией
Президент Южного Судана Салва Киир заявил, что не видит альтернатив дружбы с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».
Такое заявление Киир сделал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Сегодня я присутствую здесь в качестве первого шага на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем работать сообща, для этого я и приехал. <...> Мы можем многое обсудить на этой и последующих наших встречах», — заявил он.
Киир также добавил, что его стране нужны сильные друзья, потому что «ситуация в мире такова, что никому не добиться успеха».
«Сегодня ситуация в мире показывает, что никому не добиться успеха, наша страна не исключение. Нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», — добавил президент Южного Судана.
28 сентября в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из Южного Судана Салвы Киира.