Оппозиция проведет новые протесты за отставку Пашиняна

Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в пресс-службе национального армянского центра, который занимается координацией этих акций.

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— Тридцатого сентября в 17:00 (16:00 по московскому времени — прим. «ВМ») национальный комитет созывает митинг на площади Республики, — передает сообщение РИА Новости.

Во вторник, 19 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил начать контртеррористическую операцию в Карабахском регионе.

Благодаря содействию российских миротворцев ее удалось завершить менее чем за день. Уже в среду, 20 сентября, Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе.

На фоне происходящего в Ереване начались антиправительственные митинги. Протестующие критикуют Пашиняна. Последний же заявил, что с разных сторон звучат призывы к совершению в Армении госпереворота.