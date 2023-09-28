Генпрокурор Польши подтвердил, что упавшая в 2022 года ракета была украинской

Упавшая в ноябре прошлого года на территории Польши и убившая двух человек ракета принадлежала Украине. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил генеральный прокурор республики и министр юстиции Збиггнев Зебро.

— Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — еще советской. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета, — заявил он.

Зебро отметил также и то, что никакого сотрудничество с украинской стороной за многие месяцы решения этого вопроса так и не было. Однако это скорее не уровень прокуратуры, это решение на высоком политическом уровне, передает слова польского генпрокурора, РИА Новости.

В ночь на 16 ноября 2022 года на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.