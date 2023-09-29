Вучич не согласился с версией США об инциденте на севере Косова и Метохии

"У меня состоялся долгий и непростой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации в Косово и Метохии. Есть несколько моментов, в которых мы были согласны и несколько - в которых согласия не достигли, - отметил Вучич. - То, в чем мы не достигли согласия, - это природа произошедшего [инцидента] в Косово и Метохии, особенно в связи с так называемым косовским суверенитетом. Я указал на то, что Сербия с этим не согласна".