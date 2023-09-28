Гостям Октоберфеста могут запретить посещение за нацистские приветствия

Гостям Октоберфеста в Германии, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на одного из организаторов Маттиаса Брауне.

По информации издания, в федеральной земле Саксония, которая граничит с родиной фестиваля, Баварией, во время празднования диджей по просьбе гостей включил нацистский марш. Под него посетители отдали нацистское приветствие, а сам инцидент попал на видео.

Брауне рассказал, что организаторы подали жалобу и передали информацию о подозреваемых в полицию. Если они окажутся виновными в произошедшем, то им пожизненно запретят посещать Октоберфест. При этом диджей, включивший марш, не знал, какая история стоит за этой музыкой. Он уверяет, что больше не будет исполнять подобные пожелания посетителей на будущих фестивалях.