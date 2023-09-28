Гостям Октоберфеста могут запретить посещение за нацистские приветствия
Гостям Октоберфеста в Германии, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на одного из организаторов Маттиаса Брауне.
По информации издания, в федеральной земле Саксония, которая граничит с родиной фестиваля, Баварией, во время празднования диджей по просьбе гостей включил нацистский марш. Под него посетители отдали нацистское приветствие, а сам инцидент попал на видео.
Брауне рассказал, что организаторы подали жалобу и передали информацию о подозреваемых в полицию. Если они окажутся виновными в произошедшем, то им пожизненно запретят посещать Октоберфест. При этом диджей, включивший марш, не знал, какая история стоит за этой музыкой. Он уверяет, что больше не будет исполнять подобные пожелания посетителей на будущих фестивалях.
Напомним, что празднование Октоберфеста началось 16 сентября — оно продлится до 3 октября. В среднем мероприятие ежегодно посещают до 6 млн человек.