Столтенберг прокомментировал инцидент с падением ракет в Румынии

У НАТО нет доказательств "намеренной атаки со стороны России" территории альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве, которую транслирует пресс-служба альянса.

"У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России", - сказал он, комментируя инциденты с падением ракет на территории республики у границы с Украиной.

При этом он подчеркнул, что это серьезные инциденты, которые показывают риски для других стран из-за украинского конфликта.

Минобороны Румынии трижды - 5, 9 и 13 сентября - сообщало об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотников. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых они попали на территорию республики. 9 сентября президент Клаус Йоханнис выразил мнение, что инциденты вызваны российскими атаками на украинские порты на Дунае.