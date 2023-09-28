На Украине задумались о переходе к президентской форме правления

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумалась об изменении формы правления в республике с парламентско-президентской на президентскую. Об этом заявила депутат Киевского горсовета Виктория Пташник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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Она рассказала, что первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил о таких планах украинских властей во время форума «Дирижеры времени».

«Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом», — процитировала его Пташник.

При этом во время голосования участников форма в зале только 5-6 человек поддержали укрепление роли президента, отметила она. По словам депутата, большинство проголосовали за усиление роли парламента.