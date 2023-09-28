МИД Азербайджана призвало армянское население Карабаха не покидать свои дома и стать частью азербайджанского общества. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исход армян из Карабаха из-за «политики Азербайджана по этнической чистке» продолжается. Пресс-секретарь кабмина Армении Назели Багдасарян рассказывала, что на 11:00 мск 27 сентября из региона в Армению переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в Карабахе до обострения ситуации.

В азербайджанском ведомстве подчеркнули, что переезд армян — это их личные решение, и происходящее не является принудительным перемещением, о чем известно Пашиняну.

«Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества», — добавили в МИД.