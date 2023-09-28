Генсек НАТО Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что новый министр обороны Британии Грант Шэппс приехал в Киев c визитом.
Шэппс встретился с Зеленским. Они обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины. Также Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку.
СМИ писали, что в Киев также прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
С ним приехали 20 представителей компаний по производству бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминированию, а также вопросам кибербезопасности.