Генсек НАТО Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве

Ранее сообщалось, что новый министр обороны Британии Грант Шэппс приехал в Киев c визитом.

Шэппс встретился с Зеленским. Они обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины. Также Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку.

СМИ писали, что в Киев также прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню.