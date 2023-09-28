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Генсек НАТО Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек НАТО Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве
© ТАСС

Ранее сообщалось, что новый министр обороны Британии Грант Шэппс приехал в Киев c визитом.

Шэппс встретился с Зеленским. Они обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины. Также Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку.

СМИ писали, что в Киев также прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

С ним приехали 20 представителей компаний по производству бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминированию, а также вопросам кибербезопасности.