Страны БРИКС выступили за новый мировой порядок

"Посредством парламентской дипломатии мы стремимся укрепить наше стратегическое партнерство на благо наших народов и в целях содействия укреплению мира, создания более представительного и справедливого мирового порядка, проведения реформы системы международных отношений в интересах устойчивого развития и роста, - подчеркивается в нем. - Мы подтверждаем приверженность стран БРИКС укреплению многосторонности, основанной на соблюдении международного права <...>. ООН должна продолжать играть центральную роль в системе международных отношений, в которой суверенные государства сотрудничают для поддержания мира и безопасности, продвижения устойчивого развития и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, одновременно содействуя сотрудничеству, основанному на идеях солидарности, взаимного уважения, справедливости и равенства".