Обзор иноСМИ: «Отступление Запада по всем фронтам» и требование США к Украине

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«Отступление Запада по всем фронтам»

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Уход французов из Нигера через два года после ухода американцев из Афганистана отражает не только военное отступление Запада, но также политическое и дипломатическое, усугубленное украинским кризисом, пишет в своей колонке для Le Monde обозреватель Сильви Кауфман.

Франция уходит из Нигера, где, как думали французы, она найдет пристанище для своих войск, ранее изгнанных из Мали. Париж надеется сделать вывод своей контингента «организованным», в отличие от катастрофической эвакуации американцев из Кабула, «но это мало утешает», отмечает Кауфман. Будет ли отступление упорядоченным или хаотичным, смысл останется одним: это сигнал об отступлении западной мощи и о провале военных интервенций Запада в странах Глобального юга. Это также означает, что Запад вынужден сдаться на дипломатическом и политическом фронтах.

Чуть раньше, отмечает Кауфман, украинский кризис стал таким шоком для западных стран, что они сомкнули ряды и верили, что их возмущение будет разделено. Им потребовалось некоторое время, чтобы принять реальность: их шок не только не был всеобщим, но и их настойчивое стремление поставить Украину на передний план глобальных драм вызвало негативную реакцию многих стран.

«Британцы осознали глупость Брексита, но вернуться в ЕС не так просто»

На прошлой неделе тысячи лондонцев провели масштабную демонстрацию, выйдя на улицы с флагами Евросоюза, чтобы выразить свое недовольство правительством и призвать к воссоединению с ЕС. Китайский портал China Daily отмечает, что британцы «осознали глупость Брексита, но вернуться в ЕС не так-то просто».

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года и Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьера, назвал это «освобождением». Однако спустя три года все больше и больше граждан обнаруживают, что они заплатили слишком высокую цену за выход из единого рынка ЕС. Сдвиг в общественном мнении поднял вопросы о результатах всеобщих выборов в стране в следующем году и о том, сможет ли Великобритания вернуться в ЕС. Консервативная партия Великобритании сменила уже трех премьер-министров за время «Брексита».

Опросы общественного мнения демонстрируют, что консерваторы «ужасно справляются» с руководством страной, Британия переживает худшую инфляцию и экономический спад за последние 40 лет. Если к власти придут лейбористы, они попытаются снова сблизиться с ЕС, но в таком случае Британия столкнется со многими препятствиями (от технических до политических) и серией длительных переговоров.

США потребовали от Украины борьбы с коррупцией

США требуют от Украины антикоррупционных мер в обмен на экономическую помощь, пишет испанская газета El País. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майк Пайл направил письмо в Координационной платформе доноров, в котором отмечается, что Белый дом требует от Киева конкретных действий для реформы украинской судебной системы, Минобороны и органов, контролирующих госкомпании.

США также установили сроки выполнения этих мер: некоторые из них американцы требуют выполнить в течение трех месяцев, а на выполнение других у украинцев есть до полутора лет. В частности, за три месяца Украина должна изменить закон о декларации активов государственных чиновников. По данным El País, также в стране сейчас находятся представители ЕС и США, которые на месте контролируют использование Киевом экономической и военной помощи.

Маск выиграл контракт с Космическими силами США

Компания SpaceX Илона Маска получила свой первый контракт c Космическими силами США на предоставление военным специализированной спутниковой связи в рамках новой программы Starshield. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Маск конкурирует с 15-ю другими компаниями за заказы на выполнение работ для военных на сумму в 900 миллионов долларов до 2028 года. Эти средства будут выделены в рамках новой контрактной программы Космических сил по использованию коммуникационных услуг спутников, находящихся на расстоянии от 160 до 1600 километров над Землей. Новый контракт расширяет роль Маска в качестве оборонного подрядчика, подчеркивает Bloomberg.

«Что может Украина без финансовой поддержки США?»

Вопросом о способности Украины обойтись без денег США задалось издание «Экономическая правда». Газета отмечает, что США являются самым крупным финансовым донором Украины, но получение новых траншей помощи пока под вопросом.